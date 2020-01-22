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"Подсыпали в чай снотворное": Миша Марвин стал жертвой мошенников во время поездки в поезде Москва — Одесса

Певец Миша Марвин стал жертвой мошенников в поезде Москва — Одесса. Артист остался без денег на пути в Киев, о чем рассказал в социальных сетях.

Артист лейбла Black Star Миша Марвин родился в украинском городе Черновцы, поэтому часто приезжает к своей семье. Недавно он путешествовал в вагоне СВ до Киева на поезде Москва — Одесса, где его ограбили. Певец раскрыл схему мошенников, которые сначала подсыпают в чай жертвы снотворное, а потом пробираются к ней в купе. Это произошло с певцом, который лишился ценностей во время поездки и предупредил об опасности своих поклонников. Он посоветовал отказываться от чая и всегда закрывать двери в купе.
"Подсыпали в чай снотворное": Миша Марвин стал жертвой мошенников во время поездки в поезде Москва — Одесса

Известно, что встреча артиста с семьей успешно состоялась, после чего артист опубликовал фото с видом на улицы Киева в Stories. Миша Марвин недавно выпустил совместную песню с Ани Лорак под названием “Ухожу”.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:09

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