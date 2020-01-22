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Звезда «Дом-2» Даня Никитин едва не угодил в доминиканскую тюрьму из-за скандала с Кариной Прониной

Бывшие участники «Дом-2» Даня Никитин и Карина Пронина живут очень насыщенной жизнью. Девушка рассказала о том, что у них с Даней есть совместные планы на будущее и даже поделилась историей, как молодого человека чуть не арестовали за границей.
Звезда «Дом-2» Даня Никитин едва не угодил в доминиканскую тюрьму из-за скандала с Кариной Прониной

Карина Пронина и Даня Никитин совсем неожиданно для всех решили встречаться за периметром проекта «Дом-2». Ребята начали все больше проводить времени друг с другом, а в итоге стали вместе жить.

Карина Пронина отметила, что у них с любимым достаточно эмоциональные отношения. Сейчас они над ними активно работают и даже сняли квартиру. Тем не менее, к свадьбе пока ребята не готовы. В личных аккаунтах бывших участников «Дом-2» множество снимков с разных стран. Они говорят о том, что любят путешествовать и пока не собираются оставлять это хобби.

Так, одно из их путешествий чуть не закончилось трагично. Карина Пронина отметила, что в Доминикане они имели неосторожность начать выяснять отношения и в итоге Даню Никитина чуть не забрали в тюрьму. Девушка отметила, что все у них там не как у людей. Сейчас влюбленные планируют путешествие на Бали. Помимо этого, они работают над развитием друг друга и мечтают о собственном деле.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:18

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