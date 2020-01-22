В Подмосковье фрагменты тела мужчины нашли в мусорном контейнере





По данным регионального СУ СКР, личность погибшего на текущий момент не определена. После нахождения фрагментированных останков следственные органы открыли дело в соответствии со статьёй «Убийство».Назначено проведения специализированных экспертиз. Ёмкости с останками были выявлены жителем Подмосковья, искавшем в контейнерах продукты питания. В одном из мест сброса мусора был замечен подозрительный тканевый мешок и 3 пакета.