В Подмосковье фрагменты тела мужчины нашли в мусорном контейнере
В Подмосковье фрагменты тела мужчины были обнаружены в мусорном контейнере. Останки нашли в поселении Поварово.
По данным регионального СУ СКР, личность погибшего на текущий момент не определена. После нахождения фрагментированных останков следственные органы открыли дело в соответствии со статьёй «Убийство».
Назначено проведения специализированных экспертиз. Ёмкости с останками были выявлены жителем Подмосковья, искавшем в контейнерах продукты питания. В одном из мест сброса мусора был замечен подозрительный тканевый мешок и 3 пакета.
По данным регионального СУ СКР, личность погибшего на текущий момент не определена. После нахождения фрагментированных останков следственные органы открыли дело в соответствии со статьёй «Убийство».
Назначено проведения специализированных экспертиз. Ёмкости с останками были выявлены жителем Подмосковья, искавшем в контейнерах продукты питания. В одном из мест сброса мусора был замечен подозрительный тканевый мешок и 3 пакета.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:11