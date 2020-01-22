Ученые нашли в Мексике "дом горящих камней" XIV века





Мексиканскими археологами была обнаружена доиспанская сауна в древней части столицы, датируемая 15 веком. По данным Национального института антропологии и истории Мексики, остатки низкотемпературной ложи, построенной из блоков самана и вулканической породы, все еще имели центральную часть c ванной или бассейном для паровой бани. Подобные места, известные как темаскаль, появились у коренных народов Мезоамерики и были постоянными сооружениями, которые использовались в лечебных целях, для духовных ритуалов и деторождения.Находки в историческом районе Ла-Мерсед позволили экспертам определить точное местоположение Темаскалтитлана, одного из первых дистриктов Теночтитлана - древнего мегаполиса, ставшего современным Мехико. Раскопки также открыли миру хорошо сохранившиеся руины дома, в том числе стены, украшенные красными мотивами. Считается, что благородная коренная семья ацтеков жила там сразу после завоевания конкистадоров в 16 веке. Команда ученых наконец обнаружила остатки кожевенного предприятия, который находился там между 1720 и 1820 годами. Археологическая находка была расположена рядом с Casa Talavera, зданием в стиле барокко.