Аглая Тарасова с сестрой и матерью произвела фурор на красной дорожке в Москве





Аглая Тарасова исполнила главную роль в фильме “Марафон желаний” режиссера Даши Чаруши. На премьере актриса появилась лично, представив кинокартину гостям. Звезда также подписывала плакаты, фотографировалась с прибывшими зрителями, давала интервью и позировала со своей семьей. Компанию Тарасовой на красной дорожке составили знаменитая мать, 45-летняя Ксения Раппопорт, и сестра София. На мероприятии также присутствовал бывший избранник Раппопорт.Для премьерного показа Аглая Тарасова выбрала официальный черный брючный костюм, дополнив образ алой помадой.