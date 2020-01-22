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Компания Maserati предложит свои модели в эксклюзивных версиях Edizione Ribelle и GT

Компания Maserati предложит собственные модели авто в лимитированных сборках GT и Edizione Ribelle. Итальянская марка готовит продукты на март текущего года.

Версия Edizione Ribelle будет выпущена в количестве 225 единиц. При этом сотня предусмотрена для Ghibli S Q4 в корпусе седан. Такое же количество будет представлено модифицированными микроссоверами Levante S. Остаток приходится на седан Quattroporte S Q4. Все модели будут оснащены эксклюзивной краской Nero Ribelle Mica, а также распространяться с набором Nerissimo. Так же будут оставлены черные хромированные элементы в различных зонах экстерьера.

Чёрные патрубки системы выхлопа и колёса диагональю 20” такого же оттенка. В салоне использовались красный и чёрный цвета. Центральная консоль украшена углеродным волокном. При этом имеются элементы из алькантары, а подголовники украшены фирменным лого лимитированной серии. В стандартной сборке Edizione Ribelle укомплектован рулевым колесом с системой подогрева. На центральной консоли имеется значок, указывающий на эксклюзивность сборки авто.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:46

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