Компания Maserati предложит свои модели в эксклюзивных версиях Edizione Ribelle и GT





Версия Edizione Ribelle будет выпущена в количестве 225 единиц. При этом сотня предусмотрена для Ghibli S Q4 в корпусе седан. Такое же количество будет представлено модифицированными микроссоверами Levante S. Остаток приходится на седан Quattroporte S Q4. Все модели будут оснащены эксклюзивной краской Nero Ribelle Mica, а также распространяться с набором Nerissimo. Так же будут оставлены черные хромированные элементы в различных зонах экстерьера.Чёрные патрубки системы выхлопа и колёса диагональю 20” такого же оттенка. В салоне использовались красный и чёрный цвета. Центральная консоль украшена углеродным волокном. При этом имеются элементы из алькантары, а подголовники украшены фирменным лого лимитированной серии. В стандартной сборке Edizione Ribelle укомплектован рулевым колесом с системой подогрева. На центральной консоли имеется значок, указывающий на эксклюзивность сборки авто.