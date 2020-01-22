Археологи хотят найти тайную комнату Великой пирамиды в Гизе с помощью космических лучей





Японские исследователи планируют «бомбардировать» Великую пирамиду в Гизе за пределами Каира космическими лучами, чтобы подтвердить, существует ли таинственная внутренняя «камера», обнаруженная предыдущим исследованием в 2016 году. Команда из университета Кюсю планирует прибыть в Египет в ближайшее время, чтобы осмотреть массивную структуру, которая считается гробницей для фараона Хуфу и была построена в 2500 г. до н.э., - сообщил Сакудзи Йошимура, который возглавляет исследовательский проект с участием других университетов. Длина найденной камеры была около 30 метров.Для своих исследований ученые будут сканировать пирамиду с помощью метода, называемого мюонной радиографией, который отчасти похож на рентгенографию. В то время как мюоны могут проходить даже через скалу толщиной 1 км, количество частиц, проникающих в объекты, может изменяться в зависимости от их плотности и толщины. Недавно разработанный мюонный детектор будет работать в течение месяца в «комнате Королевы», которая расположена в нижней части гигантского строения. Накопленные данные будут объединены с измерениями от дронов, летающих над пирамидой. Известно, что последняя насчитывает в высоту 139 метров и имеет квадратное основание, каждая сторона которого составляет 230 метров. Ученые считают, что существуют несколько других камер, таких как «Королевская палата» и «Большая галерея», но детали внутреннего строительства остаются загадкой.