Звезда «Дом-2» Александра Гозиас: «Рожать для себя я не буду»





Экс-участница «Дом-2» Александра Гозиас отметила, что ее просто закидали личными сообщениями, в которых писали только о том, почему она против появления ребенка без отца. Александра Гозиас в очередной раз подчеркнула, что это исключительно ее мнение, и она имеет на него право. Звезда отметила, что не видит смысла рожать только для себя или с помощью ребенка удерживать возле себя мужчину.Александра Гозиас также говорит о том, что дети должны появляться в полноценной семье, где есть мама и папа. По ее словам, наличие двух родителей позволит ребенку чувствовать себя счастливым и любимым.Помимо этого, Александра Гозиас говорит, что не понимает тех, кто не состоит в крепких отношениях, но все равно вынашивает ребенка. Бывшая участница «Дом-2» отмечает, что подобное просто не для нее, чтобы не говорили, но она не стала бы рожать без отца.