АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.62 USD 61.86
Курс валют на 22.01.2020

Звезда «Дом-2» Александра Гозиас: «Рожать для себя я не буду»

Звезда скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Александра Гозиас объяснила, почему не поддерживает тех женщин, которые рожают детей исключительно для себя. Она уверена, что лучше не заводить малыша, если семья неблагополучная.
Звезда «Дом-2» Александра Гозиас: «Рожать для себя я не буду»

Экс-участница «Дом-2» Александра Гозиас отметила, что ее просто закидали личными сообщениями, в которых писали только о том, почему она против появления ребенка без отца. Александра Гозиас в очередной раз подчеркнула, что это исключительно ее мнение, и она имеет на него право. Звезда отметила, что не видит смысла рожать только для себя или с помощью ребенка удерживать возле себя мужчину.

Александра Гозиас также говорит о том, что дети должны появляться в полноценной семье, где есть мама и папа. По ее словам, наличие двух родителей позволит ребенку чувствовать себя счастливым и любимым.

Помимо этого, Александра Гозиас говорит, что не понимает тех, кто не состоит в крепких отношениях, но все равно вынашивает ребенка. Бывшая участница «Дом-2» отмечает, что подобное просто не для нее, чтобы не говорили, но она не стала бы рожать без отца.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:31

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дом-2» Даня Никитин едва не угодил в доминиканскую тюрьму из-за скандала с Кариной…
Ученые доказали наличие у кошек интеллекта трехлетнего…
В Подмосковье фрагменты тела мужчины нашли в мусорном…
Александр Васильев раскритиковал наряды Ани…
Путин оценил возможность перехода России к парламентской…
Билан, Лолита, Zivert и другие звезды выступят на концерте “МУЗ-ТВ” 14…
Ученые назвали 5 причин появления одышки…
Киркоров и Ротару встретились на юбилейном вечере жены Самвела…
Онколог Вадим Гутник усомнился в возникновении рака из-за полетов и…
Звезда «Дом-2» Александра Гозиас: «Рожать для себя я не…
В России отмечается дефицит автомобилей Renault…
Ученые назвали преимущества поздних…
Медики рассказали о влиянии золота на здоровье…
Citroen начал тестировать модель С4 в версии…
В Норвегии доказали эффективность выхаживания младенцев "по методу…
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
Приложение от Xiaomi будет информировать об "эпидемии коронавируса" в реальном…
Призыв Прилепина «запретить» Ксению Собчак назвали «манипуляцией…
Валентина Талызина о судьбе Юрия Орлова: "Он месяц лечился, но так и остался в интернате для…
Toyota запатентовала в России «американскую» версию популярного седана…
"Анализы хорошие": Борющийся с раком Александр Беляев прекратил…
Создан лимузин на основе кроссовера Subaru…
Ученые назвали популярные ГМО-продукты, которые были модифицированы одной…
В России подорожал бестселлер Geely…
Виталина Цымбалюк-Романовская считает Армена Джигарханяна виновником своих…
В России на базе японского «Хаммера» построили брутальную…
Певица Миранда не верит информации об изменах Евгения Плющенко Яне…
AMD выпустила драйвер Radeon Adrenalin…
Просмотреть все новости