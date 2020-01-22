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Рассекречены документы об освобождении заключенных из концлагеря Освенцима

ФСБ рассекретила документы, в которых описано освобождение заключенных из концлагеря Освенцима армией СССР. Публикация части архивов была приурочена ко дню памяти жертв холокоста.
Рассекречены документы об освобождении заключенных из концлагеря Освенцима

В раскрытых данных приведена информация о надзирателях и пленниках концлагеря. В списке сотрудников Освенцима оказались граждане Польши. В соответствии с результатами опроса, в Освенциме издевательства и избиения осуществлялись систематически. Надзиратель Скшипек отмечал, что в 1943-м инициировали создание 4-го крематория, поскольку имеющиеся 3 «не успевали обеспечивать удушение жертв».

На основании показаний Элизабет Хассе выяснилось, что в лагере часто использовалось наказание в виде бега с большой нагрузкой на протяжении нескольких часов. Заключенный Евгений Ковалев отмечал, что поляки действовали более жестоко, чем немцы. Надзиратель Вилли Штайборн говорил о персональном расстреле 2-х заключенных, один из которых был поляком, как и он сам.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:21

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