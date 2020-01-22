Александр Васильев раскритиковал наряды Ани Лорак





В рубрике одного из российских изданий светской хроники Александр Васильев оценил вкус Ани Лорак. Ведущий подчеркнул, что стиль украинской исполнительницы уступает эксцентричности певицы Ёлки, сексуальности Веры Брежневой и вычурности Лободы. Историк моды посоветовал Каролине Куек отойти от сдержанности и добавить «побольше фантазии и индивидуальности» в свои наряды. При этом Васильев похвалил 41-летнюю поп-звезду за ухоженный внешний вид и харизматичность в общении.Возможным направлением в смене гардероба шоумен назвал имидж «Золушки», который прочно ассоциируется с прошлым Ани Лорак. Известно, что из-за родителей ей пришлось проводить большую часть времени в интернате вдали от родных. В 2019 она последовала примеру отца и матери, оформив развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Несмотря на лишения, Ани Лорак смогла добиться славы и до сих пор совмещает воспитание дочери с плотным графиком выступлений.