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Александр Васильев раскритиковал наряды Ани Лорак

Историк моды Александр Васильев выдвинул претензии к стилю и гардеробу Ани Лорак в своей авторской колонке. Ведущий программы «Модный приговор» раскритиковал наряды певицы из-за «отсутствия фантазии и индивидуальности».

В рубрике одного из российских изданий светской хроники Александр Васильев оценил вкус Ани Лорак. Ведущий подчеркнул, что стиль украинской исполнительницы уступает эксцентричности певицы Ёлки, сексуальности Веры Брежневой и вычурности Лободы. Историк моды посоветовал Каролине Куек отойти от сдержанности и добавить «побольше фантазии и индивидуальности» в свои наряды. При этом Васильев похвалил 41-летнюю поп-звезду за ухоженный внешний вид и харизматичность в общении.

Возможным направлением в смене гардероба шоумен назвал имидж «Золушки», который прочно ассоциируется с прошлым Ани Лорак. Известно, что из-за родителей ей пришлось проводить большую часть времени в интернате вдали от родных. В 2019 она последовала примеру отца и матери, оформив развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Несмотря на лишения, Ани Лорак смогла добиться славы и до сих пор совмещает воспитание дочери с плотным графиком выступлений.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:09

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