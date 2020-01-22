Ученые доказали наличие у кошек интеллекта трехлетнего ребенка





Кошки могут воспроизводить около сотни разнообразных звуков, а также сигнализировать о своем настроении и самочувствии движениями тела. Ученые считают, что этих питомцев следует воспринимать как ребенка возрастом до трех лет и не требовать от них понимания о туалете или “правильной” еде. Известный клоун Юрий Куклачев рассказывал, что в его цирке работало 300 кошек и все они обладали разным характером. Несмотря на то, что они не любят исполнять приказы, в отличие от собак, кошки обладают умом и требуют уважительного к себе отношения.Вопреки распространенному мнению о том, что котам лучше жить на улице, домашние животные живут в разы дольше благодаря заботе человека и отсутствию серьезных опасностей.