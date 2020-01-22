Путин оценил возможность перехода России к парламентской республике





, — сообщил Владимир Путин на встрече в Липецкой области.По словам президента РФ, в целях эффективной работы системы правления требуется добиться длительного роста политической структуры. В частности, на территории Европы часть партий имеют историю в сотни лет. Путин подчеркнул, что в данном плане желательно избегать экспериментов.