Путин оценил возможность перехода России к парламентской республике
Владимир Путин оценил возможность перехода РФ к состоянию парламентской республики. Президент считает, что теоретически подобное возможно, однако в его понимании данный шаг не является целесообразным.
«Теоретически — возможно. Целесообразно или нет — у каждого своё мнение на этот счёт. Я считаю, что нет», — сообщил Владимир Путин на встрече в Липецкой области.
По словам президента РФ, в целях эффективной работы системы правления требуется добиться длительного роста политической структуры. В частности, на территории Европы часть партий имеют историю в сотни лет. Путин подчеркнул, что в данном плане желательно избегать экспериментов.
«Теоретически — возможно. Целесообразно или нет — у каждого своё мнение на этот счёт. Я считаю, что нет», — сообщил Владимир Путин на встрече в Липецкой области.
По словам президента РФ, в целях эффективной работы системы правления требуется добиться длительного роста политической структуры. В частности, на территории Европы часть партий имеют историю в сотни лет. Путин подчеркнул, что в данном плане желательно избегать экспериментов.