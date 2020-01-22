Киркоров и Ротару встретились на юбилейном вечере жены Самвела Карапетяна

Миллиардер Самвел Карапетян решил не экономить на дне рождения своей возлюбленной Этери, пригласив нескольких звезд отечественного и украинского шоу-бизнеса. Хотя главным лицом мероприятия был Филипп Киркоров, исполнивший хит Аллы Пугачевой "Миллион алых роз", компанию ему составила София Ротару с песней из собственного репертуара "Лаванда". Впоследствии на странице 72-летней исполнительницы в соцсети Instagram появились совместные фотографии с "королем российской поп-музыки".Близкие к певице источники сообщают, что концерты для жен бизнесменов являются отнюдь не благотворительными: исполнение пары композиций на подобных мероприятиях приносит Ротару гонорары в размере до 50 тысяч евро. Кроме прочего, что на юбилейном вечере также присутствовал Андрей Малахов, который выступил в качестве ведущего. Многие поклонники шоумена отмечали сходство в пиджаке телезвезды с нарядом, который имеется у "Золотого голоса России" Николая Баскова.