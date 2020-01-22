АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.62 USD 61.86
Курс валют на 22.01.2020

Киркоров и Ротару встретились на юбилейном вечере жены Самвела Карапетяна

София Ротару недавно согласилась выступить на юбилейном вечере жены Самвела Карапетяна. На мероприятии Филипп Киркоров встретился с украинской певицей.

Миллиардер Самвел Карапетян решил не экономить на дне рождения своей возлюбленной Этери, пригласив нескольких звезд отечественного и украинского шоу-бизнеса. Хотя главным лицом мероприятия был Филипп Киркоров, исполнивший хит Аллы Пугачевой "Миллион алых роз", компанию ему составила София Ротару с песней из собственного репертуара "Лаванда". Впоследствии на странице 72-летней исполнительницы в соцсети Instagram появились совместные фотографии с "королем российской поп-музыки".

Близкие к певице источники сообщают, что концерты для жен бизнесменов являются отнюдь не благотворительными: исполнение пары композиций на подобных мероприятиях приносит Ротару гонорары в размере до 50 тысяч евро. Кроме прочего, что на юбилейном вечере также присутствовал Андрей Малахов, который выступил в качестве ведущего. Многие поклонники шоумена отмечали сходство в пиджаке телезвезды с нарядом, который имеется у "Золотого голоса России" Николая Баскова.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дом-2» Даня Никитин едва не угодил в доминиканскую тюрьму из-за скандала с Кариной…
Ученые доказали наличие у кошек интеллекта трехлетнего…
В Подмосковье фрагменты тела мужчины нашли в мусорном…
Александр Васильев раскритиковал наряды Ани…
Путин оценил возможность перехода России к парламентской…
Билан, Лолита, Zivert и другие звезды выступят на концерте “МУЗ-ТВ” 14…
Ученые назвали 5 причин появления одышки…
Киркоров и Ротару встретились на юбилейном вечере жены Самвела…
Онколог Вадим Гутник усомнился в возникновении рака из-за полетов и…
Звезда «Дом-2» Александра Гозиас: «Рожать для себя я не…
В России отмечается дефицит автомобилей Renault…
Ученые назвали преимущества поздних…
Медики рассказали о влиянии золота на здоровье…
Citroen начал тестировать модель С4 в версии…
В Норвегии доказали эффективность выхаживания младенцев "по методу…
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
Приложение от Xiaomi будет информировать об "эпидемии коронавируса" в реальном…
Призыв Прилепина «запретить» Ксению Собчак назвали «манипуляцией…
Валентина Талызина о судьбе Юрия Орлова: "Он месяц лечился, но так и остался в интернате для…
Toyota запатентовала в России «американскую» версию популярного седана…
"Анализы хорошие": Борющийся с раком Александр Беляев прекратил…
Создан лимузин на основе кроссовера Subaru…
Ученые назвали популярные ГМО-продукты, которые были модифицированы одной…
В России подорожал бестселлер Geely…
Виталина Цымбалюк-Романовская считает Армена Джигарханяна виновником своих…
В России на базе японского «Хаммера» построили брутальную…
Певица Миранда не верит информации об изменах Евгения Плющенко Яне…
AMD выпустила драйвер Radeon Adrenalin…
Просмотреть все новости