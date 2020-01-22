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Билан, Лолита, Zivert и другие звезды выступят на концерте “МУЗ-ТВ” 14 февраля

Многие отечественные знаменитости примут участие в шоу-сюрпризе от телеканала “МУЗ-ТВ”. В Кремле запланировано проведение “Праздника всех влюбленных”, приуроченного к 14 февраля.

Концерт, организованный “МУЗ-ТВ” в тандеме с Кремлевским дворцом, состоится 14 февраля, а телезрители смогут посмотреть выступления звезд в прямом эфире. На сцене выступят Лолита, “Виа Гра”, Бьянка, Алсу, Анна Семенович, A’Studio, Ханна, Анита Цой, Zivert, Жасмин, MBAND, Митя Фомин, REFLEX, The Jigits, Банд’Эрос, а также Дима Билан, Валерия и другие звезды. Ежегодный концерт обещает быть интересным для поклонников, в частности, телеканал обещает яркие спецэффекты, качественный звук и незабываемые сценические номера.

Прямая трансляция в Кремлевском дворце начнется в 20:00 мск.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:00

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