Билан, Лолита, Zivert и другие звезды выступят на концерте “МУЗ-ТВ” 14 февраля

Концерт, организованный “МУЗ-ТВ” в тандеме с Кремлевским дворцом, состоится 14 февраля, а телезрители смогут посмотреть выступления звезд в прямом эфире. На сцене выступят Лолита, “Виа Гра”, Бьянка, Алсу, Анна Семенович, A’Studio, Ханна, Анита Цой, Zivert, Жасмин, MBAND, Митя Фомин, REFLEX, The Jigits, Банд’Эрос, а также Дима Билан, Валерия и другие звезды. Ежегодный концерт обещает быть интересным для поклонников, в частности, телеканал обещает яркие спецэффекты, качественный звук и незабываемые сценические номера.Прямая трансляция в Кремлевском дворце начнется в 20:00 мск.