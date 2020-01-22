Призыв Прилепина «запретить» Ксению Собчак назвали «манипуляцией людьми»





Вадим Манукян уверен, что с помощью таких высказываний некоторые публичные люди пытаются привлечь к себе внимание. Он отмечает, что многие личности, таким образом, просто повышают рейтинг. Вадим Манукян подчеркивает, что для того, чтобы призвать запретить некоторых телеведущих, не нужно обладать умом или интеллектом.В качестве яркого примера Вадим Манукян вспомнил, как Ивана Урганта просили лишить гражданства России, а Владимира Познера и вовсе хотели отправить во Францию. Видимо теперь очередь дошла и до знаменитой телеведущей Ксении Собчак.Вадим Манукян говорит и о том, что писатель Захар Прилепин просто готов практически на все, только бы получить столь желанную славу. Также политик отмечает, что подобный поступок «манипуляция», и вспоминает о том, что Захар Прилепин обещал: как только он возглавит пост министра культуры, то сразу запретит Ксению Собчак. Однако его поведение в большей степени все-таки похоже на очередную провокацию.