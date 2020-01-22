Медики рассказали о влиянии золота на здоровье человека





В прошлом золото давали младенцам, чтобы защитить их от “плохого” взгляда и болезней. Украшения из этого металла носили во время эпидемий и массовых заражений кожными заболеваниями. Сейчас его ценят за химическую устойчивость, а ученые из Канады заявили, что оно способно стимулировать работу мозга и обмен веществ. Считается, что золото приводит к норме артериальное давление; защищает сердце, печень суставы и позвоночник; помогает при эпилепсии и депрессии. Некоторые препараты на основе металла обладают антибактериальным действием.Негативно на организм влияют только украшения сомнительного качества. Эксперты-гомеопаты советуют худым людям и подросткам отказаться от золота. Из-за чувствительности к нему может чаще возникать раздражительность, плохое настроение, а также ухудшаться память, состояние волос и ногтей.