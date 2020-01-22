Citroen начал тестировать модель С4 в версии Cactus
Поклонники продукции компании Citroen вскоре смогут сесть за руль новой модели С4. Специалисты французского автобренда уже начали тестировать очередную модификацию Cactus.
Обновленное авто представляет собой нечто среднее между хэтчбеком с увеличенными габаритами и кроссовером. Его презентация запланирована уже в текущем, 2020 году. Стоит отметить, что летом 2019 года представители корпорации заявляли, что не станут выпускать вторую генерацию C4 Cactus. Более того, от весьма нестандартного внешнего вида боковых деталей экстерьера машины в Citroen намеревались отказаться вовсе.
Однако сегодня стало известно, что данная модель все же выйдет на рынок, и сейчас эксперты компании проводят испытания грядущей новинки. В Сети уже появились первые инсайдерские фотографии. Внешне машину все же сделают в более привычном дизайне, сохранив некую особенность во внешнем виде транспортного средства. Как сообщают блогеры, пишущие на автомобильную тематику, основой для нового «Кактуса» станет модернизированная CMP-платформа, ранее примененная в Peugeot 2008. Таким образом, в модели могут использоваться практически любые типы силовых установок, как на дизеле и бензине, так гибридные и даже полностью электрические.
Судя по снимкам, появившимся в интернете, у прототипа, проходящего сейчас тесты, скорее всего, будет двигатель на электротяге. Такой вывод можно сделать по тому, что в машине нет системы выхлопных труб сзади. Кроме того, на стекле авто виден знак, говорящий о наличии в транспортном средстве литий-ионной аккумуляторной батареи. Ближайшими конкурентами модели эксперты считают Focus от Ford, Golf немецкой компании Volkswagen, Megane от соотечественника «Кактуса» Renault, и Octavia чешской Skoda.
Обновленное авто представляет собой нечто среднее между хэтчбеком с увеличенными габаритами и кроссовером. Его презентация запланирована уже в текущем, 2020 году. Стоит отметить, что летом 2019 года представители корпорации заявляли, что не станут выпускать вторую генерацию C4 Cactus. Более того, от весьма нестандартного внешнего вида боковых деталей экстерьера машины в Citroen намеревались отказаться вовсе.
Однако сегодня стало известно, что данная модель все же выйдет на рынок, и сейчас эксперты компании проводят испытания грядущей новинки. В Сети уже появились первые инсайдерские фотографии. Внешне машину все же сделают в более привычном дизайне, сохранив некую особенность во внешнем виде транспортного средства. Как сообщают блогеры, пишущие на автомобильную тематику, основой для нового «Кактуса» станет модернизированная CMP-платформа, ранее примененная в Peugeot 2008. Таким образом, в модели могут использоваться практически любые типы силовых установок, как на дизеле и бензине, так гибридные и даже полностью электрические.
Судя по снимкам, появившимся в интернете, у прототипа, проходящего сейчас тесты, скорее всего, будет двигатель на электротяге. Такой вывод можно сделать по тому, что в машине нет системы выхлопных труб сзади. Кроме того, на стекле авто виден знак, говорящий о наличии в транспортном средстве литий-ионной аккумуляторной батареи. Ближайшими конкурентами модели эксперты считают Focus от Ford, Golf немецкой компании Volkswagen, Megane от соотечественника «Кактуса» Renault, и Octavia чешской Skoda.
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 15:11