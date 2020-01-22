В Норвегии доказали эффективность выхаживания младенцев "по методу кенгуру"





Представители университета города Берген провели наблюдение за 8,4 тыс новорожденных, которые появились на свет с низким весом в Индии. Часть женщин сразу после рождения завернули детей в ткань и постоянно носили их с собой. В результате исследования выяснилось, что эти младенцы имели на 30% больше шансов выжить в течение первого месяца жизни, чем их сверстники, которые не имели постоянного контакта с матерью. Снижение смертности в таком случае на протяжении 6 месяцев достигло 25%. Медики подчеркнули, что дети с недостаточным весом зачастую погибают в первые 30 суток после рождения.Ученые назвали постоянный физический контакт родительницы с ребенком, который родился с недостаточной массой тела, “методом кенгуру”. Дело в том, что в первые месяцы жизни после рождения кенгуру растут в специальной сумке на животе матери.