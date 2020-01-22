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Ученые назвали преимущества поздних родов

Ученые определили преимущества поздних родов. По данным исследований, рождение ребенка после 35 лет улучшает память и интеллектуальные способности у женщин.
Ученые назвали преимущества поздних родов

Во время беременности и родов у женщины происходят серьезные гормональные перестройки. В процессе родовой деятельности происходит активизация таких веществ в организме, как окситоцин (гормон любви), адреналин и норадреналин (гормон возбуждения), пролактин (материнский гормон) и эндорфин (гормон удовольствия). Это оказывает влияние на общее состояние здоровья и поведение роженицы. Ученые доказали, что эти процессы имеют долговременное действие и могут позитивно отразиться на высших психических функциях в старости.

В эксперименте приняли участие более 800 женщин. Задачей исследования было определить взаимосвязь между поздними родами и интеллектуальными способностями. В процессе эксперимента женщинам старшего возраста следовало выполнить задания, которые включали чтение, воспроизведение по памяти ряда слов и пересказ текста, который им мешали слушать. Если первые роды женщины пришлись на возраст более 24 лет, то, как правило, они справлялись с заданиями гораздо лучше. Самые высокие результаты показали матери двоих детей, первый из которых был рожден до 30 лет, а второй после 35. Это позволило специалистам сделать вывод о том, что беременность оказывает позитивное влияние на функции мозга женщин, в частности способствует улучшению памяти и способности к обучению. Также исследователи предположили, что родовая деятельность после 35 лет уменьшает риск развития болезни Альцгеймера и возрастного патологического снижения интеллектуальных способностей.

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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 15:23

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