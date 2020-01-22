"Анализы хорошие": Борющийся с раком Александр Беляев прекратил химиотерапию
Борющийся с раком легких Александр Беляев прекратил химиотерапию. Телеведущий заявил о положительных результатах лечения онкологии.
Несколько лет назад артист заявил о том, что проходит курс лечения в связи с раком легких. Долгое время телеведущий не сообщал о том, как идет борьба, в частности, не выступал на шоу, не давал интервью и не совершал никаких заявлений по поводу состояния здоровья. Однако сейчас Александр Беляев рассказал поклонникам, что врачи настояли на том, чтобы он отказался от препаратов против онкологии и завершил химиотерапию. Это решение было принято на фоне улучшения самочувствия звезды экранов, который теперь принимает исключительно лекарства от других недугов, например, диабета.
Беляев отметил, что у него хорошие анализы и это повышает шансы на полное выздоровление. В следующий раз 71-летний телеведущий пойдет к врачу на прием в марте, передает StarHit.
Несколько лет назад артист заявил о том, что проходит курс лечения в связи с раком легких. Долгое время телеведущий не сообщал о том, как идет борьба, в частности, не выступал на шоу, не давал интервью и не совершал никаких заявлений по поводу состояния здоровья. Однако сейчас Александр Беляев рассказал поклонникам, что врачи настояли на том, чтобы он отказался от препаратов против онкологии и завершил химиотерапию. Это решение было принято на фоне улучшения самочувствия звезды экранов, который теперь принимает исключительно лекарства от других недугов, например, диабета.
Беляев отметил, что у него хорошие анализы и это повышает шансы на полное выздоровление. В следующий раз 71-летний телеведущий пойдет к врачу на прием в марте, передает StarHit.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:24