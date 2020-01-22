Ученые назвали 5 причин появления одышки зимой





Вместе с одышкой люди испытывают несколько неприятных ощущений в груди. Изредка она сопровождается паникой, удушьем, а в более серьёзных случая и вовсе переходит в постоянные хрипы. Такие симптомы свидетельствуют о наличии инфекций в легких. В этих случаях специалисты рекомендуют сразу обращаться к врачам.Ещё одной причиной одышки могут быть заболевания сердца. В холодную пору года организм человека использует большое количество энергии для обогрева самого себя, что приводит к увеличению кислорода. Ведя более активный способ жизни, можно подготовить свой организм к различным сложным условиям.Причиной одышки может быть и астма, которая появляется у людей в раннем возрасте, а также ишемическая болезнь сердца и пневмония.