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Toyota запатентовала в России «американскую» версию популярного седана Corolla

В России выйдет новая версия седана Corolla от компании Toyota. В СМИ опубликована информация о патенте японского производителя «американской» версии популярной машины.
Toyota запатентовала в России «американскую» версию популярного седана Corolla

Открытая база ФИПС обнародовала данные относительно грядущего обновлении модельного ряда. На изображениях, поданных вместе с документами для оформления патента, видно ряд деталей будущей Corolla. Так, в седане переработан дизайн экстерьера, полностью изменивший облик привычного авто.

Стоит учитывать, что серийное авто в итоге может существенно отличаться от заявленного в патентных документах. Данный документ, прежде всего, защищает права на интеллектуальную собственность компании и ее разработки от нелегитимного использования. На изображениях, выложенных на ресурсе патентного ведомства, видны общие черты машины.

Существующий на российском рынке сейчас седан Corolla имеет мощность в 122 лошадиных сил, а также шестиступенчатую механическую трансмиссию либо коробку передач с вариатором. Сколько будет стоить «американизированный» вариант транспортного средства - пока не известно. Покупка традиционной «Королы» в России обойдется как минимум в 1,127 миллиона рублей.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 14:32

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