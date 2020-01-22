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Приложение от Xiaomi будет информировать об "эпидемии коронавируса" в реальном времени

Вспышка коронавируса в Китае уже унесла жизнь девяти человек, что повышает обеспокоенность среди населения. Теперь приложение XiaoAi Shortcut от Xiaomi будет информировать об темпах распространения эпидемии в реальном времени.

В компании Xiaomi официально объявили, что приложение XiaoAi Shortcut добавило карту «Эпидемия пневмонии в реальном времени» в ответ на недавнюю вспышку коронавируса. Пользователи теперь смогут просматривать последние обновления информации о ходе распространения инфекции по стране в режиме реального времени на любом смартфоне с ОС Android. Стоит отметить что от нового вида вируса, который вызывает летальную пневмонии, уже умерло девять человек и заразились около 400 жителей КНР.

Болезнь также распространилась на другие страны за пределами Азии. О первом случае проникновения микроорганизма на другой континент сообщили федеральные власти США: больным оказался американский турист, который недавно вернулся с отдыха в Китае. Коронавирусы названы в честь шипов, выступающих из их оболочек, которые напоминают солнечную корону. Эти инфекционные агенты способны заражать как животных, так и людей, способствуя развитию различных ОРВИ. Они отличаются от простуды и заканчиваются такими серьезными осложнениями, как SARS, от которых скончались 800 человек во время вспышки в 2003 году.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:53

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