Ученые назвали популярные ГМО-продукты, которые были модифицированы одной бактерией





Генетически модифицированные продукты все чаще появляются на столах. Ученые всего мира модифицируют коды различных растений для того, чтобы увеличить урожайность, повысить приспособляемость вида к новым условиям или предупредить инфицирование какими-либо возбудителями. Многие противники генной инженерии добиваются запретов на реализацию такого товара. Однако, специалисты недавно обратили внимание на то, что некоторые растения были модифицированы природным способом благодаря бактерии Agrobacterium. Таким образом, некоторые виды бананов, хмеля, клюквы, фиников, гуавы, арахиса, помело, суринамской вишни, сладкого картофеля, чая и грецких орехов являются трансгенными, то есть содержат в себе ДНК совершенно разных видов.Бактерии Agrobacterium имеют возможность внедрять свой генетический код в геномы самых разных растений. Это совершенно природный механизм, который стремятся постичь и применить люди к другим видам представителей флоры. Как утверждают исследователи, последствия такого процесса безопасны для человека.