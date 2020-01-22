Виталина Цымбалюк-Романовская считает Армена Джигарханяна виновником своих долгов





Недавно предприниматель подал в суд на Виталину Цымбалюк-Романовскую, отметив, что дал ей в долг 2 млн рублей, когда она была в браке с Джигарханяном. Один миллион она получила под расписку, а второй — кредитом от имени фирмы Растегина. Пианистка отметила, что тогда деньги понадобились ее бывшему-мужу, которому не давали в долг из-за возраста. При этом бизнесмен давал расписки в счет покупки доли Армена Джигарханяна, поэтому его новый иск является попыткой второй раз взыскать деньги.Цымбалюк-Романовская призывает бывшего супруга вмешаться в происходящее и решить вопрос, однако он не выходит на связь с общественностью.