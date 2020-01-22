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Звезду «Дом-2» Рому Капаклы госпитализировали после тренировки в спортивном зале

Звезду скандального шоу «Дом-2» Романа Капаклы срочно госпитализировали после тренировки в спортивном зале. Молодой человек повредил себе палец и в итоге ему сделали операцию. На данный момент участник телестройки приходят в себя после наркоза.
Звезду «Дом-2» Рому Капаклы госпитализировали после тренировки в спортивном зале

Участник «Дом-2» Роман Капаклы занимается спортом достаточно давно. Каждое упражнение он всегда выполняет очень осторожно и предварительно к этому подготовившись. Тем не менее, вчера с ним случилось непредвиденное происшествие.

Когда, Роман Капаклы делал, как казалось обычное и привычное упражнение, то повредил себе палец. Как отметил Роман, его фаланга в прямом смысле этого слова превратилась в «фарш», пришлось вызывать скорую, чтобы медики помогли решить возникшую проблему. Уже в больнице молодому человеку сделали операцию под общим наркозом.


Поддержать своего супруга приехала и участница «Дом-2» Марина Африкантова. Жена Романа сказала, что не покинет больницу, пока врачи не станут ее выгонять. После того, как Марина Африкантова решила остаться рядом, Роман Капаклы воспринимает эту ситуацию как возможность отдохнуть от рутины, которая происходит вокруг.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:30

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