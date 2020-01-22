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Певица Миранда не верит информации об изменах Евгения Плющенко Яне Рудковской

Певица Миранда не верит информации об изменах Евгения Плющенко своей супруге Яне Рудковской. После премьеры шоу “ЯнаСупер” в Сети начали обсуждать происходящее в семье звезд.

Недоброжелатели считают, что у фигуриста есть любовница в Санкт-Петербурге, которую он содержит. Из-за наличия другой женщины Плющенко якобы живет на две семьи, но в это абсолютно не верит певица Миранда. Артистка считает, что слухи распускают те, у кого скучная личная жизнь, поэтому они обращают внимание на судьбы публичных личностей. Она подчеркнула, что нет реальных поводов подозревать Евгения Плющенко в изменах.

О серьезных намерениях спортсмена, по мнению певицы, также говорит венчание с Рудковской. Миранда уверена, что Плющенко не стал бы доказывать свою любовь таким образом, если бы давно встречался с другой.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:46

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