Создан лимузин на основе кроссовера Subaru Tribeca
Создан лимузин на базе Subaru Tribeca. Сотрудники Executive Coach Builders провели переделку кроссовера 2010 года выпуска, который предлагается к покупке в новой версии.
Модель Tribeca после переработки сохранила полный привод, невзирая на изменение позиции заднего моста. Распространённые в интернете снимки демонстрируют, что интерьер получил относительно стандартное оформление. Автомобиль имеет качественную стереосистему, кресла с кожаной отделкой и 5-секционной автоматической трансмиссией.
Двигатель оригинальной модели V6 объёмом 3,6 л, генерирующий 256 «лошадей». Поскольку авто стало длиннее, имеется подозрение о падении уровня итоговой производительности силового узла. Модель Tribeca раньше не имела большой популярности у потребителей, в результате чего марка Subaru отказалась от данного продукта в 2014-м. Сегодня лимузин оценивается в $35 тысяч, что примерно равно начальной стоимости оригинального кроссовера в далеком 2010 году.
Модель Tribeca после переработки сохранила полный привод, невзирая на изменение позиции заднего моста. Распространённые в интернете снимки демонстрируют, что интерьер получил относительно стандартное оформление. Автомобиль имеет качественную стереосистему, кресла с кожаной отделкой и 5-секционной автоматической трансмиссией.
Двигатель оригинальной модели V6 объёмом 3,6 л, генерирующий 256 «лошадей». Поскольку авто стало длиннее, имеется подозрение о падении уровня итоговой производительности силового узла. Модель Tribeca раньше не имела большой популярности у потребителей, в результате чего марка Subaru отказалась от данного продукта в 2014-м. Сегодня лимузин оценивается в $35 тысяч, что примерно равно начальной стоимости оригинального кроссовера в далеком 2010 году.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:18