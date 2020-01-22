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Суд Кормухиной против Гагариной из-за песни Виктора Цоя закончился скандалом

Иск Ольги Кормухиной к Полине Гагариной из-за песни Виктора Цоя наконец был рассмотрен в Тверском суде Москвы. Заседание закончилось скандалом из-за неподобающего поведения адвоката участницы «Фабрики звезд-2».

Ольга Кормухина вот уже несколько месяцев пытается получить компенсацию за предполагаемое незаконное использование её аранжировки для кавера на песню «Кукушка» Полиной Гагариной. Ситуация усложнилась недавним скандалом во время рассмотрения дела в Тверском суде Москвы. На заседание сама участница «Фабрики звезд-2» не явилась, в то время как действия её адвоката нарушили юридический процесс. Дело в том, что правозащитница 32-летней певицы решила напомнить присутствовавшим журналистам об основах судебной этики.

Представители СМИ, в свою очередь, возмутились заявлениями стороны ответчика о правилах поведения. Монолог адвоката Полины Гагариной остановила судья, которая попросила перейти к рассмотрению дела. Подобные слова не возымели эффекта на юриста, который высказал требования о предоставлении списка всех журналистов, которые пришли на заседание. Позднее он довел до слез одну из представительниц прессы, чьи коллеги чуть не устроили драку.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:23

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