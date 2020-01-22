Суд Кормухиной против Гагариной из-за песни Виктора Цоя закончился скандалом
Иск Ольги Кормухиной к Полине Гагариной из-за песни Виктора Цоя наконец был рассмотрен в Тверском суде Москвы. Заседание закончилось скандалом из-за неподобающего поведения адвоката участницы «Фабрики звезд-2».
Ольга Кормухина вот уже несколько месяцев пытается получить компенсацию за предполагаемое незаконное использование её аранжировки для кавера на песню «Кукушка» Полиной Гагариной. Ситуация усложнилась недавним скандалом во время рассмотрения дела в Тверском суде Москвы. На заседание сама участница «Фабрики звезд-2» не явилась, в то время как действия её адвоката нарушили юридический процесс. Дело в том, что правозащитница 32-летней певицы решила напомнить присутствовавшим журналистам об основах судебной этики.
Представители СМИ, в свою очередь, возмутились заявлениями стороны ответчика о правилах поведения. Монолог адвоката Полины Гагариной остановила судья, которая попросила перейти к рассмотрению дела. Подобные слова не возымели эффекта на юриста, который высказал требования о предоставлении списка всех журналистов, которые пришли на заседание. Позднее он довел до слез одну из представительниц прессы, чьи коллеги чуть не устроили драку.
Ольга Кормухина вот уже несколько месяцев пытается получить компенсацию за предполагаемое незаконное использование её аранжировки для кавера на песню «Кукушка» Полиной Гагариной. Ситуация усложнилась недавним скандалом во время рассмотрения дела в Тверском суде Москвы. На заседание сама участница «Фабрики звезд-2» не явилась, в то время как действия её адвоката нарушили юридический процесс. Дело в том, что правозащитница 32-летней певицы решила напомнить присутствовавшим журналистам об основах судебной этики.
Представители СМИ, в свою очередь, возмутились заявлениями стороны ответчика о правилах поведения. Монолог адвоката Полины Гагариной остановила судья, которая попросила перейти к рассмотрению дела. Подобные слова не возымели эффекта на юриста, который высказал требования о предоставлении списка всех журналистов, которые пришли на заседание. Позднее он довел до слез одну из представительниц прессы, чьи коллеги чуть не устроили драку.