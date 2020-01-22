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В России подорожал бестселлер Geely Atlas

Самый популярный в России автомобиль Geely Atlas подорожал. Как сообщают эксперты отечественного авторынка, при этом производитель оснастил его рядом дополнительных устройств и систем.
В России подорожал бестселлер Geely Atlas

Ценник на машину повысился в стране сразу на 30-55 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Мониторинг прайсов, актуальных на данный момент, отмечает тенденцию всех доступных сейчас модификаций кроссовера к росту стоимости. При этом цены на другие машины корпорации Emgrand версии 7 и X7, остались на том же уровне. После подорожания бюджетная модель в линейке Geely Atlas будет стоить 1, 17 миллиона рублей.

В машине установлен 2-литровый мотор мощностью в 139 лошадиных сил и механическая трансмиссия. Также предлагаются для покупки более мощный вариант в 149 «лошадей» и автоматической КПП, такой автомобиль стоит 1,48 миллиона рублей. За самую дорогостоящую модификацию придется заплатить на 250 тысяч больше, ее ценник поднялся до 1,73 миллиона рублей. При этом в нем установлен двигатель на 1,8 литра, гарантирующий мощность в 184 л.с.

Стоит отметить, что это уже не первое подорожание данной модели. В 2019 году, в конце осени, машина уже прибавляла в цене 25 тысяч рублей. Однако, несмотря на это, внедорожник не утратил популярность, оставаясь в ТОП-е самых покупаемых россиянами транспортных средств, спрос на него повысился в 2,8 раза, достигнув цифры в 7,54 тысячи реализованных единиц.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 14:06

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