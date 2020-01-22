В Подмосковье супруги скончались от отравления газом после ремонта в квартире





Согласно имеющимся данным, пара без помощи специалистов сделала ремонт в своей квартире в Коломне, заменив элементы газового водонагревателя. Спустя несколько дней с момента заселения супруги скончались, но на их телах не были обнаружены следы насильственной смерти. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр, в результате которого обнаружили в помещении отсутствие некоторых деталей вентиляции и дымохода. Предполагается, что мужчина и женщина погибли от отравления газом, который успел скопиться за время их отсутствия в помещении.На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего, в результате чего будет решен вопрос о начале делопроизводства. Представители местной газовой службы пока не давали комментариев по поводу случившегося.