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Ксения Собчак и Константин Богомолов летом въедут в новый дом за 40 млн рублей

Строительные работы в доме телеведущей Ксении Собчак подходят к концу. Уже летом она вместе со своим супругом Константином Богомоловым сможет въехать в особняк стоимостью 40 миллионов рублей.
Ксения Собчак и Константин Богомолов летом въедут в новый дом за 40 млн рублей

Новое жилье для светской львицы строят из финской сосны. Общая площадь дома составляет около 100 квадратных метров. Стоит отметить, что постройка будет трехэтажной, внутри будет несколько детских.

Большинство пользователей Сети уверены, что в семье уже задумываются о том, чтобы родить наследника. Также известно, что таунхаус по соседству, который Ксения Собчак строила напополам вместе со своей мамой Людмилой Нарусовой, скорее всего будет выставлен на продажу. На данный момент светской львице приходится оплачивать благоустройство поселка, а также коммунальные услуги.

Риелторы оценивают данную постройку в 30 миллионов рублей и не исключают того, что Ксения Собчак может начать сдавать свой старый дом, ведь рядом живут знаменитые люди, а также политики.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:37

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