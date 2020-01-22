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Валентина Талызина о судьбе Юрия Орлова: "Он месяц лечился, но так и остался в интернате для душевнобольных"

Валентина Талызина недавно призналась в новом интервью, что была влюблена в Юрия Орлова, сыгравшего в советском фильме «Иванов катер». 85 летняя-артистка также рассказала о судьбе актера, который заболел шизофренией.
Валентина Талызина о судьбе Юрия Орлова: "Он месяц лечился, но так и остался в интернате для душевнобольных"

Валентина Талызина выступила в качестве гостя в новом выпуске ток-шоу «Судьба человека». В ходе беседы с телеведущим, звезда культового фильма «Ирония судьбы» поделилась с присутствующими необычной историей любви к актеру Юрию Орлову. Роль последнего в «Ивановом катере» была основной причиной 15-летнего запрета на показ картины. Дело в том, что артист выступал против существующего режима в СССР, а после перестройки его жизнь и психическое здоровье существенно ухудшились.

Талызина говорит, что из-за диагноза «шизофрения», от Орлова ушла жена с маленьким ребенком. Впоследствии кинозвезду поместили в психоневрологический интернат в городе Золотоноша на Украине, где он находится по сей день с 1990-х годов. На тот момент Талызина уже рассталась со своим супругом и поддерживала дружеские отношения с больным, которому часто помогала в духовном и финансовом плане. Она также вспомнила, как в последний раз навещала его в интернате: «Однажды приехала с двумя чемоданами. Он разложил вещи и каждый из сумасшедших заходил и выбирал для себя. Так я одела весь интернат».

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:41

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