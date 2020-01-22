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Яна Поплавская пожаловалась на снятие с эфира выпуска шоу Андрея Малахова о Владе Бахове

Яна Поплавская подозревает местных “царьков” в сокрытии правды об исчезновении Влада Бахова. На своей странице в Instagram она указала на ”дикое беззаконие”, а также опубликовала часть программы “Прямой эфир”, где вскрылись новые подробности данного дела.
Яна Поплавская пожаловалась на снятие с эфира выпуска шоу Андрея Малахова о Владе Бахове

Яна Поплавская выступила на шоу “Прямой эфир”, где обсуждали ситуацию вокруг Влада Бахова. Актриса отметила, что не остановится, пока не последует наказание для местных чиновников. Она призвала руководство СКР и МВД не пускать данное дело на самотек, а разобраться в произошедшем. Артистка опубликовала часть записанного во время программы ролика, где выяснилось, что дочь водолаза, который был задействован в поисках Бахова, пытаются принудить дать показания против отца.

Оказалось, что программу, где вскрылись новые подробности, не пустили в эфир, а посмотреть ее смогли только жители Дальнего Востока. В комментариях поклонники заявили, что выпуск также убрали из YouTube-канала “Прямого эфира”.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:09

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