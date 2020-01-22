Звезда «Дом-2» Лиза Триандафилиди оправдалась за «обнажёнку» в Сети

Лиза Триандафилиди не стесняется раздеваться перед камерой. Более того, в социальных сетях снимков, где звезда «Дом-2» голая или в купальнике в разы больше, чем тех, где она в одежде. Тем не менее, Триандафилиди порядком надоело, что на нее постоянно нападают хейтеры и она решила разъяснить, в чем кроется причина того, что она делает подобные кадры.Она разместила в личном блоге фотографию в одежде написав, что на этот раз ей захотелось опубликовать именно такой снимок. Девушка отметила, что у нее все хорошо с самооценкой, просто она получает кайф от своей сексуальности и не только от внешней. Также она подчеркнула, что не намерена собирать вокруг много друзей.В итоге ее публикация в одежде вызвала большой ажиотаж. Большинство пользователей Сети сказали, что Лиза Триандафилиди очень красива, когда одета. Другие наоборот говорили о том, что если бы были обладательницами такой шикарной фигуры, то тоже выставляли бы подобные снимки.