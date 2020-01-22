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Медики рассказали о противопоказаниях для проведения МРТ

Медики рассказали о противопоказаниях для проведения МРТ. Это распространенный и очень информативный метод исследования внутренних органов человека, который довольно часто назначают различным группам пациентов.
Медики рассказали о противопоказаниях для проведения МРТ

МРТ используется для исследования головного мозга и его сосудов, височно-нижнечелюстных суставов, орбит, околоносовых пазух и глотки, мягких тканей и сосудов шеи, позвоночника и спинного мозга, костно-суставной системы, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза, грудной полости и сердца. Также может быть назначена ангиография для определения заболеваний вен и артерий брюшной полости и нижних конечностей, цирроза и портальной гипертензии. При подозрении или диагностировании онкологического заболевания врач может сделать скрининг всего тела и выполнить поиск метастазов.

Воздержаться от подобного рода исследований стоит людям, страдающим клаустрофобией. Боязнь замкнутого пространства не позволит пациенту спокойно лежать 20-30 минут, что требуется для проведения процедуры. Также ее сложно переносят лица с диагнозом «шизофрения», потому медики стараются избежать назначения исследования данного вида. В настоящий момент ученые не обладают достаточным количеством информации о том, как влияет МРТ на беременных женщин и внутриутробное развитие ребенка. При наличии у пациента кардиостимулятора или слухового аппарата процедуру также не проводят. В процессе работы томограф создает сильное магнитное поле, что может повредить данные приборы.

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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 16:30

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