Компания Lexus показала дизайн для лунохода
Компания Lexus продемонстрировала дизайн для нового лунохода. Японские дизайнеры показали свою версию устройства для комфортного передвижения по спутнику Земли.
Бренд Lexus представил собственную версию лунохода, но пока только в формате дизайн-проекта. Ранее команда выпустила проекты гиросферов, ховербайков, а также крупного корабля. Для новинки от японского бренда предусмотрели достаточно необычные элементы дизайна от марки Lexus, включая лого L.
При этом пока не ясно, какими станут реальные луноходы, когда удастся создать базу на Луне. Компания Lexus показала ряд необычных эскизов.
Бренд Lexus представил собственную версию лунохода, но пока только в формате дизайн-проекта. Ранее команда выпустила проекты гиросферов, ховербайков, а также крупного корабля. Для новинки от японского бренда предусмотрели достаточно необычные элементы дизайна от марки Lexus, включая лого L.
При этом пока не ясно, какими станут реальные луноходы, когда удастся создать базу на Луне. Компания Lexus показала ряд необычных эскизов.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:15