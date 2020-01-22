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В России на базе японского «Хаммера» построили брутальную «санитарку»

В России появятся новые автомобили медицинской помощи. Отечественные инженеры построили «санитарку» в брутальном стиле на базе японского «Хаммера».
В России на базе японского «Хаммера» построили брутальную «санитарку»

Mega Cruiser от Toyota, или, как его еще называют, «Японский Хаммер», является наибольшим внедорожником компании за всю ее историю. Вездеходный автомобиль для перевозки медиков и спецоборудования стал результатом работы специалистов российской компании «Восток-Трейлер», он создан специально для отечественной горнодобывающей промышленности. Транспортное средство получило название «Дэтра-СМП», применять ее будут на рудниках.

Машина предназначена для доставки медицинской бригады на место при возникновении аварии или других чрезвычайных ситуаций. Кроме того, вместительная машина позволит использовать ее для эвакуации травмированных работников шахт из опасной зоны. В отличие от Mega Cruiser HMV санитарная машина, построенная российскими экспертами, получила новый цельнометаллический корпус в несколько сантиметров толщины. Также на окнах установлены защитные решетки, есть специальное медицинское оборудование для экстренных случаев.

Стоит отметить, что это – первая подобная гражданская машина в России, до сих пор отечественные медики использовали только бронированные варианты вооруженных сил - «КамАЗ Тайфун 4x4». Кроссовер Mega Cruiser выпускался концерном Toyota на протяжение семи лет с 1995 года. В SUV японских инженеров много черт американского аналога, однако, в отличие от Hummer, в транспортном средстве значительно улучшена маневренность, а шасси модели полностью управляемое.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 13:52

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