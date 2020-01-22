Анна Нетребко станцевала с Лаймой Вайкуле на юбилее Хиблы Герзмавы
Хибла Герзмава недавно отметила свое 50-летие грандиозным мероприятием, где побывали многие коллеги по шоу-бизнесу. Известно, что во время празднования юбилея Анна Нетребко станцевала с Лаймой Вайкуле.
Анна Нетребко решила посетить юбилейный вечер Хиблы Герзмавы со своим мужем Юсифом Эйвазовым. Позднее оперная певица поделилась в соцсети Instagram снимками с мероприятия и дополнила их словами о полученных впечатлениях. Звезда отметила, что была рада встретиться со старыми друзьями, среди которых выделила Максима Галкина, Леонида Ярмольника и Лайму Вайкуле. К публикации на веб-платформе исполнительница написала такие строки: «Еще не вечер… Великолепная Лайма Вайкуле подарила всем незабываемые мгновения».
Известно, что во время праздника Нетребко станцевала с 65-летней латвийской певицей на импровизированном танцполе. Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте выступила с несколькими хитами из собственного репертуара. Многие поклонники оставляли восторженные комментарии в Сети относительно наряда Вайкуле. Последняя явилась перед публикой в «золотом» облегающем платье, украшенном переливающимися пайетками. Кроме прочего, Анна Нетребко смогла побывать на дне рождения Герзмавы вскоре после посещения Австрии.
Анна Нетребко решила посетить юбилейный вечер Хиблы Герзмавы со своим мужем Юсифом Эйвазовым. Позднее оперная певица поделилась в соцсети Instagram снимками с мероприятия и дополнила их словами о полученных впечатлениях. Звезда отметила, что была рада встретиться со старыми друзьями, среди которых выделила Максима Галкина, Леонида Ярмольника и Лайму Вайкуле. К публикации на веб-платформе исполнительница написала такие строки: «Еще не вечер… Великолепная Лайма Вайкуле подарила всем незабываемые мгновения».
Известно, что во время праздника Нетребко станцевала с 65-летней латвийской певицей на импровизированном танцполе. Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте выступила с несколькими хитами из собственного репертуара. Многие поклонники оставляли восторженные комментарии в Сети относительно наряда Вайкуле. Последняя явилась перед публикой в «золотом» облегающем платье, украшенном переливающимися пайетками. Кроме прочего, Анна Нетребко смогла побывать на дне рождения Герзмавы вскоре после посещения Австрии.
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:44