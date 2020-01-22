Анна Нетребко станцевала с Лаймой Вайкуле на юбилее Хиблы Герзмавы

Анна Нетребко решила посетить юбилейный вечер Хиблы Герзмавы со своим мужем Юсифом Эйвазовым. Позднее оперная певица поделилась в соцсети Instagram снимками с мероприятия и дополнила их словами о полученных впечатлениях. Звезда отметила, что была рада встретиться со старыми друзьями, среди которых выделила Максима Галкина, Леонида Ярмольника и Лайму Вайкуле. К публикации на веб-платформе исполнительница написала такие строки: «Еще не вечер… Великолепная Лайма Вайкуле подарила всем незабываемые мгновения».Известно, что во время праздника Нетребко станцевала с 65-летней латвийской певицей на импровизированном танцполе. Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте выступила с несколькими хитами из собственного репертуара. Многие поклонники оставляли восторженные комментарии в Сети относительно наряда Вайкуле. Последняя явилась перед публикой в «золотом» облегающем платье, украшенном переливающимися пайетками. Кроме прочего, Анна Нетребко смогла побывать на дне рождения Герзмавы вскоре после посещения Австрии.