Французская компания представит ограниченную серию летающих мотоциклов LVM 496





Летающий мотоцикл можно будет купить примерно за $0,5 млн. В то же время проблема техреализации на сегодня не дает возможность в полной мере оценить преимущества подобных разработок с точки зрения практичности использования. Мотоцикл LVM 496 получил керосиновый бак, в котором запас топлива открывает возможность двигаться в воздухе на протяжении 10 минут. Подобного инженеры добились за счёт интеграции турбин в колёса.Динамические параметры продукта Lazareth заметно уступают продуктам с электродвигателями. Для использования режима «полёта» активируется двигатель мощностью 1,3 тысячи «лошадей». Проект оказался весьма впечатляющим и может привлечь любителей эффектного транспорта. При этом покорить массовый сегмент Lazareth не планирует.