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Французская компания представит ограниченную серию летающих мотоциклов LVM 496

Французский производитель Lazareth Auto-Moto компания готовит к выпуску на рынок ограниченную серию летающих мотоциклов LVM 496. Изначально покупателям предложат всего 5 единиц новой техники, о чем сообщается на канале бренда в YouTube.
Французская компания представит ограниченную серию летающих мотоциклов LVM 496

Летающий мотоцикл можно будет купить примерно за $0,5 млн. В то же время проблема техреализации на сегодня не дает возможность в полной мере оценить преимущества подобных разработок с точки зрения практичности использования. Мотоцикл LVM 496 получил керосиновый бак, в котором запас топлива открывает возможность двигаться в воздухе на протяжении 10 минут. Подобного инженеры добились за счёт интеграции турбин в колёса.

Динамические параметры продукта Lazareth заметно уступают продуктам с электродвигателями. Для использования режима «полёта» активируется двигатель мощностью 1,3 тысячи «лошадей». Проект оказался весьма впечатляющим и может привлечь любителей эффектного транспорта. При этом покорить массовый сегмент Lazareth не планирует.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:38

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