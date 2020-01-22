АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.62 USD 61.86
Курс валют на 22.01.2020

Сын звезды «Дом-2» Алёны Рапунцель сделал первые шаги

Сын звезды скандального телевизионного шоу «Дом-2» Алены Рапунцель, наконец, сделал свои первые самостоятельные шаги. У Богдана получилось твердо стать на ноги. Значимое событие на камеру запечатлела молодая мама.
Сын звезды «Дом-2» Алёны Рапунцель сделал первые шаги

Уже в феврале общему ребенку Алены Рапунцель и Ильи Яббарова исполнится год. За это время мальчик уже научился передвигаться ползком, у него появились первые зубы и вот теперь он, еще и сделал свои первые шаги.

Участница «Дом-2» Алена Рапунцель разместила в социальных сетях видео, где Богдан пусть и пока неуверенно, но уже идет самостоятельно. Девушка написала, что очень любит своего ребенка, а также испытывает чувство гордости по отношению к нему.

Стоит отметить, что звезда «Дом-2» Алена Рапунцель очень сильно хотела, чтобы ее ребенок, как можно быстрее, начал ходить. Для этого она постоянно с ним тренировалась. Однако многие попытки были безуспешными. В прошлые выходные ее усилия все-таки дали свои плоды и Богдан пошел по квартире.


Стоит отметить, что Алена Рапунцель достаточно часто публикует фотографии своего сына в Сети, она рассказывает обо всех успехах, которые делает ребенок.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Леся Сазыкина заявила, что воспитывает внебрачного сына от Андрея…
Компания Lexus показала дизайн для…
Яна Поплавская пожаловалась на снятие с эфира выпуска шоу Андрея Малахова о Владе…
В Подмосковье супруги скончались от отравления газом после ремонта в…
Продюсер Леся Сазыкина: "Андрей Григорьев-Аполлонов бросил пить после явления…
В Екатеринбурге коллекторов оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за…
Звезда «Дом-2» Лиза Триандафилиди оправдалась за «обнажёнку» в…
Анна Нетребко станцевала с Лаймой Вайкуле на юбилее Хиблы…
Французская компания представит ограниченную серию летающих мотоциклов LVM…
Леонид Ярмольник рассказал, как жена заставила его отказаться от…
Кратер Яррабубба в Австралии геологи назвали самой древней астроблемой на…
Актер Уилл Смит на пару часов стал водителем автомобиля Porsche Taycan Turbo…
Сын звезды «Дом-2» Алёны Рапунцель сделал первые…
Названы заболевания, часто встречающиеся у…
Поездка в Китай обернулась для Валентины Талызиной проблемами с…
Длительная депрессия может стать причиной развития…
Звезда «Дом-2» Рома Гриценко влюбился в известного блогера Лизу…
Басков и Малахов в одинаковых пиджаках из коллекции Dolce & Gabbana выступили на вечеринке Этери…
Жители РФ назвали Лукашенко самым популярным зарубежным…
Проскурякова провела зимние каникулы у своей падчерицы в…
Хьюго Уивинг не вернется к роли агента Смита в сиквеле…
Регулярный секс способствует образованию новых нейронных связей в гиппокампе…
Ведущую «Дом-2» Ольгу Орлову высмеяли за "дряхлую"…
Меган Маркл и принц Гарри запретили прессе вмешиваться в их личную…
Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего…
Компания Sony готовит первый в мире смартфон с экраном 4К и поддержкой…
Возлюбленный Марины Орловой сделал ей предложение на воздушном…
Врач Стива Джобса назвал 4 главных правила для сохранения здоровья в…
Просмотреть все новости