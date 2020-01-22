Сын звезды «Дом-2» Алёны Рапунцель сделал первые шаги

Уже в феврале общему ребенку Алены Рапунцель и Ильи Яббарова исполнится год. За это время мальчик уже научился передвигаться ползком, у него появились первые зубы и вот теперь он, еще и сделал свои первые шаги.Участница «Дом-2» Алена Рапунцель разместила в социальных сетях видео, где Богдан пусть и пока неуверенно, но уже идет самостоятельно. Девушка написала, что очень любит своего ребенка, а также испытывает чувство гордости по отношению к нему.Стоит отметить, что звезда «Дом-2» Алена Рапунцель очень сильно хотела, чтобы ее ребенок, как можно быстрее, начал ходить. Для этого она постоянно с ним тренировалась. Однако многие попытки были безуспешными. В прошлые выходные ее усилия все-таки дали свои плоды и Богдан пошел по квартире.Стоит отметить, что Алена Рапунцель достаточно часто публикует фотографии своего сына в Сети, она рассказывает обо всех успехах, которые делает ребенок.