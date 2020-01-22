Леонид Ярмольник рассказал, как жена заставила его отказаться от званий
Леонид Ярмольник рассказал, как жена заставила его отказаться от званий. Она сказала супругу, что он может не возвращаться домой, если ему все-таки будет присвоена какая-либо награда.
Сам актер уверен, что если выдающиеся артисты как Владимир Высоцкий, не имели таких званий, то и ему они ни к чему. Такого же мнения придерживалась и супруга знаменитости, которая отстаивала свою позицию радикально. Оксана Афанасьева отказывалась пускать мужа на порог в таком случае. Именно поэтому Леонид Ярмольник до сих пор не отмечен подобным образом. Актёр отказался от присвоения ему «заслуженного артиста России» в 1994 году, а спустя 10 лет – от звания «народный артист России», которое ему планировали присвоить без промежуточного звания в связи с его 50-летним юбилеем.
По словам самого артиста, «некоторую известность» ему принесла роль преступника Гнуса в кинофильме «Сыщик», который вышел на экраны в 1979 году. Многие подростки в то время копировали придуманный Ярмольником жест с плевком на палец и последующим растиранием о подбородок, произносили фразу Гнуса «Да пошёл ты, козёл!». Так Гнус ответил на реплику партнёра по эпизоду, героя В. Захарченко — «Не рычи!». Запомнилась зрителям и роль Феофила (сын барона Мюнхгаузена), которую Ярмольник сыграл в фильме «Тот самый Мюнхгаузен», вышедшем на экраны в том же году.
Сам актер уверен, что если выдающиеся артисты как Владимир Высоцкий, не имели таких званий, то и ему они ни к чему. Такого же мнения придерживалась и супруга знаменитости, которая отстаивала свою позицию радикально. Оксана Афанасьева отказывалась пускать мужа на порог в таком случае. Именно поэтому Леонид Ярмольник до сих пор не отмечен подобным образом. Актёр отказался от присвоения ему «заслуженного артиста России» в 1994 году, а спустя 10 лет – от звания «народный артист России», которое ему планировали присвоить без промежуточного звания в связи с его 50-летним юбилеем.
По словам самого артиста, «некоторую известность» ему принесла роль преступника Гнуса в кинофильме «Сыщик», который вышел на экраны в 1979 году. Многие подростки в то время копировали придуманный Ярмольником жест с плевком на палец и последующим растиранием о подбородок, произносили фразу Гнуса «Да пошёл ты, козёл!». Так Гнус ответил на реплику партнёра по эпизоду, героя В. Захарченко — «Не рычи!». Запомнилась зрителям и роль Феофила (сын барона Мюнхгаузена), которую Ярмольник сыграл в фильме «Тот самый Мюнхгаузен», вышедшем на экраны в том же году.
Культура
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:30