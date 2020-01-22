Леонид Ярмольник рассказал, как жена заставила его отказаться от званий

Сам актер уверен, что если выдающиеся артисты как Владимир Высоцкий, не имели таких званий, то и ему они ни к чему. Такого же мнения придерживалась и супруга знаменитости, которая отстаивала свою позицию радикально. Оксана Афанасьева отказывалась пускать мужа на порог в таком случае. Именно поэтому Леонид Ярмольник до сих пор не отмечен подобным образом. Актёр отказался от присвоения ему «заслуженного артиста России» в 1994 году, а спустя 10 лет – от звания «народный артист России», которое ему планировали присвоить без промежуточного звания в связи с его 50-летним юбилеем.По словам самого артиста, «некоторую известность» ему принесла роль преступника Гнуса в кинофильме «Сыщик», который вышел на экраны в 1979 году. Многие подростки в то время копировали придуманный Ярмольником жест с плевком на палец и последующим растиранием о подбородок, произносили фразу Гнуса «Да пошёл ты, козёл!». Так Гнус ответил на реплику партнёра по эпизоду, героя В. Захарченко — «Не рычи!». Запомнилась зрителям и роль Феофила (сын барона Мюнхгаузена), которую Ярмольник сыграл в фильме «Тот самый Мюнхгаузен», вышедшем на экраны в том же году.