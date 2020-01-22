В Екатеринбурге коллекторов оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за "настойчивости"





Екатеринбуржец составил договор с местной микрокредитной фирмой в мае 2019 года о займе определенной суммы денег. Впоследствии мужчина не смог оплатить долг в течении нескольких месяцев до самого августа. Вот только назойливые коллекторы от компании звонили отцу должника по восемь раз ежедневно, чтобы ускорить процесс. Подобная ситуация возмутила жителя Екатеринбурга, который обратился к приставам Кировского районного суда.Представителям власти были предоставлены распечатки телефонных разговоров, которые подтвердили хулиганские действия сборщиков долгов. После рассмотрения дела суд вынес решение о выплате штрафа в размере 100 тысяч рублей фирмой, сотрудники которой "терроризировали" семью должника. Представитель компании не согласился с вердиктом и потребовал у областного суда отменить штраф. Известно, что вторая инстанция отказалась принимать жалобу от коллекторов.