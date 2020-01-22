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Онколог Вадим Гутник усомнился в возникновении рака из-за полетов и смартфонов

Немецкие специалисты назвали несколько возможных причин развития онкологии, среди них - сидение около окна в самолете и использование смартфонов. Но отечественный онколог Вадим Гутник усомнился в их заявлениях.
Онколог Вадим Гутник усомнился в возникновении рака из-за полетов и смартфонов

Большинство людей знают, что плохие привычки, такие как курение, ожирение и неправильное питание, приводят к развитию рака. Но опасными могут быть и обычные действия, к каковым предположительно относятся: частое сидение у окна в самолете, из-за чего происходить преждевременное старение кожи; регулярное употребление жидкостей с температурой больше 65 градусов, которые повреждают ткани и клетки пищевода; распитие алкогольных напитков каждый день; использование телефона перед сном и его наличие возле кровати или под подушкой и прочее.

Однако некоторые из этих заявлений раскритиковал российский онколог Вадим Гутник в беседе с НСН. Он сообщил, что рак может быть вызван многими факторами. Также есть несколько форм опухолей: наследственные, составляющие приблизительно 10-15%, и спорадические, которые возникают с годами. Во многом это зависит от образа жизни, а насчет самолётов специалист отметил: космическая радиация, конечно, присутствует, но от нее ничего не оберегает. Сам лайнер проходит озоновый слой, но это не то же самое, что загорать на солнце в Австралии, где наиболее высок риск развития болезней кожи, появляющихся из-за расположения континента близко к Южному полюсу.

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Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 15:38

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