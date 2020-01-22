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Актер Уилл Смит на пару часов стал водителем автомобиля Porsche Taycan Turbo S

Уилл Смит сел за руль Porsche Taycan Turbo S, известный голливудский актер на пару часов стал водителем такси. Такую возможность артисту предоставила одна из компаний сервиса пассажирских перевозок.
Актер Уилл Смит на пару часов стал водителем автомобиля Porsche Taycan Turbo S

Компания Lyft из Сан-Франциско дает возможность найти машину для поездки за небольшую стоимость. Привлечь звезду кинематографа и музыкальной индустрии менеджеры решили для привлечения внимания к предоставляемым услугам. Интересно, что предварительно никто из клиентов не знал, что в роли водителя выступит их кумир.

Как свидетельствует статистика глянцевых изданий, Уилл Смит является одним из наиболее узнаваемых артистов планеты. Несмотря на это, некоторые из клиентов селебрити, заказав Porsche, не могли поверить своим глазам. Клиенты Lyft Railing думали, что за рулем Taycan Turbo S находится просто похожий на голливудского актера водитель.

Людям, обратившимся в сервис для заказа авто, оператор сообщал, что в заказанной ими машине будет реализована какая-то инновация, не говоря, что везти их будет звезда фильмов «Я-легенда». Между тем, сам Смит записал видео с реакцией клиентов на его новую «роль».

Этот ролик станет одним из рекламных материалов новой киноработы артиста, третьего фильма франшизы «Плохие парни навсегда». Следует отметить, что кроме звездного водителя пассажиры авто получили от компании возможность целый год пользоваться их услугами абсолютно безвозмездно.

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ШоуБиз
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 12:16

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