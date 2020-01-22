АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.62 USD 61.86
Курс валют на 22.01.2020

Кратер Яррабубба в Австралии геологи назвали самой древней астроблемой на Земле

Зарубежные геологи недавно провели анализ почвы в кратере Яррабуббы, чьи результаты удивили научное сообщество. Это ударное углубление в Австралии назвали самой древней астроблемой на Земле.

Доказательства того, что кратер Яррабубба шириной 70 километров в глубинке Западной Австралии может быть самой старой из известных на Земле структурой от удара метеорита, были предоставлены геологами из Университета Кертин. Это событие, датируемое 2,229 миллиардами лет тому назад, на 200 миллионов лет старше, чем астроблема Купол Вредфорта в Южной Африке. Столкновение Яррабуббы совпадает с окончанием ледникового периода и могло бы способствовать последующему таянию льда. По словам ведущего автора Тиммонса Эриксона из NASA, по истечении этого периода нет никаких данных о крупных ледниковых отложениях за 400 миллионов лет.

Рассчитав воздействие метеорита на древнюю Землю, геологи обнаружили, что космический объект мог выбросить в атмосферу пол триллиона тонн водяного пара, способствуя потепления. Для получения этих данных исследователи использовали масс-спектрометрию для измерения «изотопных часов», содержащихся в уране и свинце в собранных породах. Изотопы урана распадаются с течением времени с известной скоростью, поэтому степень их разрушения после падения метеорита помогает точно определить время удара. Открытие в Яррабуббе ясно показывает, что стоит продолжать усилия по анализу старых кратеров. Это поможет ученым воссоздать формирующие годы истории Земли и раскрыть тайну появления жизни на планете.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Леся Сазыкина заявила, что воспитывает внебрачного сына от Андрея…
Компания Lexus показала дизайн для…
Яна Поплавская пожаловалась на снятие с эфира выпуска шоу Андрея Малахова о Владе…
В Подмосковье супруги скончались от отравления газом после ремонта в…
Продюсер Леся Сазыкина: "Андрей Григорьев-Аполлонов бросил пить после явления…
В Екатеринбурге коллекторов оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за…
Звезда «Дом-2» Лиза Триандафилиди оправдалась за «обнажёнку» в…
Анна Нетребко станцевала с Лаймой Вайкуле на юбилее Хиблы…
Французская компания представит ограниченную серию летающих мотоциклов LVM…
Леонид Ярмольник рассказал, как жена заставила его отказаться от…
Кратер Яррабубба в Австралии геологи назвали самой древней астроблемой на…
Актер Уилл Смит на пару часов стал водителем автомобиля Porsche Taycan Turbo…
Сын звезды «Дом-2» Алёны Рапунцель сделал первые…
Названы заболевания, часто встречающиеся у…
Поездка в Китай обернулась для Валентины Талызиной проблемами с…
Длительная депрессия может стать причиной развития…
Звезда «Дом-2» Рома Гриценко влюбился в известного блогера Лизу…
Басков и Малахов в одинаковых пиджаках из коллекции Dolce & Gabbana выступили на вечеринке Этери…
Жители РФ назвали Лукашенко самым популярным зарубежным…
Проскурякова провела зимние каникулы у своей падчерицы в…
Хьюго Уивинг не вернется к роли агента Смита в сиквеле…
Регулярный секс способствует образованию новых нейронных связей в гиппокампе…
Ведущую «Дом-2» Ольгу Орлову высмеяли за "дряхлую"…
Меган Маркл и принц Гарри запретили прессе вмешиваться в их личную…
Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего…
Компания Sony готовит первый в мире смартфон с экраном 4К и поддержкой…
Возлюбленный Марины Орловой сделал ей предложение на воздушном…
Врач Стива Джобса назвал 4 главных правила для сохранения здоровья в…
Просмотреть все новости