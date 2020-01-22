Кратер Яррабубба в Австралии геологи назвали самой древней астроблемой на Земле





Доказательства того, что кратер Яррабубба шириной 70 километров в глубинке Западной Австралии может быть самой старой из известных на Земле структурой от удара метеорита, были предоставлены геологами из Университета Кертин. Это событие, датируемое 2,229 миллиардами лет тому назад, на 200 миллионов лет старше, чем астроблема Купол Вредфорта в Южной Африке. Столкновение Яррабуббы совпадает с окончанием ледникового периода и могло бы способствовать последующему таянию льда. По словам ведущего автора Тиммонса Эриксона из NASA, по истечении этого периода нет никаких данных о крупных ледниковых отложениях за 400 миллионов лет.Рассчитав воздействие метеорита на древнюю Землю, геологи обнаружили, что космический объект мог выбросить в атмосферу пол триллиона тонн водяного пара, способствуя потепления. Для получения этих данных исследователи использовали масс-спектрометрию для измерения «изотопных часов», содержащихся в уране и свинце в собранных породах. Изотопы урана распадаются с течением времени с известной скоростью, поэтому степень их разрушения после падения метеорита помогает точно определить время удара. Открытие в Яррабуббе ясно показывает, что стоит продолжать усилия по анализу старых кратеров. Это поможет ученым воссоздать формирующие годы истории Земли и раскрыть тайну появления жизни на планете.