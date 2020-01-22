Названы заболевания, часто встречающиеся у трудоголиков





Согласно данным ВЦИОМ, треть работающих россиян винят в проблемах со здоровьем свою работу. Последние исследования подтверждают, что трудовые перегрузки приводят к эмоциональному выгоранию, которое имеет существенное негативное влияние на организм человека. Ученые из Швеции проанализировали снимки головного мозга около сотни здоровых добровольцев с данным синдромом. Выяснилось, что стресс уменьшает количество серого вещества.Российские ученые считают, что стрессовая работа может привести к ранней деменции, нарушениям эмоциональной сферы, а также спровоцировать инфаркт, инсульт и гипертонию. После проведения 25-летнего наблюдения состояния здоровья 11 тысяч добровольцев американские нейробиологи выяснили, что выгорание на 20% увеличивает риск развития аритмии. Одним из главных последствий чрезмерных нагрузок также является диабет второго типа.