Поездка в Китай обернулась для Валентины Талызиной проблемами с ногами





22 января звезда фильма "Ирония судьбы" Валентина Талызина отметила свой юбилей, приуроченный к 85-летию. Местом отдыха актриса решила выбрать Китай, куда уехала на процедуры по иглоукалыванию из-за ослабленного здоровья. Зарубежная народная медицина только ухудшила состояние артистки, причиняя ей боль, которую Талызина "героически терпела". Начавшиеся проблемы с ногами вынудили знаменитость обратиться за помощью к медикам.Врачи рассказали, что неприятные ощущения нельзя было терпеть, ведь теперь для восстановления потребуется длительная реабилитация в Кисловодске. Талызина позднее сообщила, что несмотря на подобные нюансы, она до сих пор сохраняет любовь к китайскому городу Харбину. В этом небольшом населенном пункте актриса побывала более 10 раз. Её любимыми достопримечательностями являются дом Шаляпина и торговый дом купца Ивана Чурина.