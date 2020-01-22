Продюсер Леся Сазыкина: "Андрей Григорьев-Аполлонов бросил пить после явления Богородицы"

Леся Сазыкина, которая утверждает, что является матерью внебрачного ребенка от Андрея Григорьева-Аполлонова, рассказала, что солист «Иванушек» имел проблемы с алкоголем. В прошлом он часто злоупотреблял спиртными напитками. В один момент он одумался и взял себя в руки. Как утверждает Леся Сазыкина, это произошло после того, как ему привиделась Богородица, которая предупредила его об опасности злоупотребления крепкими напитками. Сейчас музыкант старается вести правильную жизнь и даже стал верующим.Продюсер рассказала, что в коллективе «Иванушек» существовала проблема с употреблением алкоголя у всех. Первым взял себя в руки Кирилл Андреев. В процессе распития спиртного он становился агрессивным и мог устроить драку. Жена помогла ему избавиться от этой вредной привычки. Она поставила певца перед выбором: либо она, либо алкоголь. Музыкант смог решить данную проблему.