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Продюсер Леся Сазыкина: "Андрей Григорьев-Аполлонов бросил пить после явления Богородицы"

Музыкальный продюсер Леся Сазыкина рассказала, как солисту «Иванушек» являлась Богородица. После этого видения Андрей Григорьев-Аполлонов перестал пить и стал очень верующим человеком.
Продюсер Леся Сазыкина: "Андрей Григорьев-Аполлонов бросил пить после явления Богородицы"

Леся Сазыкина, которая утверждает, что является матерью внебрачного ребенка от Андрея Григорьева-Аполлонова, рассказала, что солист «Иванушек» имел проблемы с алкоголем. В прошлом он часто злоупотреблял спиртными напитками. В один момент он одумался и взял себя в руки. Как утверждает Леся Сазыкина, это произошло после того, как ему привиделась Богородица, которая предупредила его об опасности злоупотребления крепкими напитками. Сейчас музыкант старается вести правильную жизнь и даже стал верующим.

Продюсер рассказала, что в коллективе «Иванушек» существовала проблема с употреблением алкоголя у всех. Первым взял себя в руки Кирилл Андреев. В процессе распития спиртного он становился агрессивным и мог устроить драку. Жена помогла ему избавиться от этой вредной привычки. Она поставила певца перед выбором: либо она, либо алкоголь. Музыкант смог решить данную проблему.

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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:00

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