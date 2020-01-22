Басков и Малахов в одинаковых пиджаках из коллекции Dolce & Gabbana выступили на вечеринке Этери Карапетян

На вечеринке в честь дня рождения Этери Карапетян присутствовали многие отечественные знаменитости. На сцене перед гостями появились Николай Басков и Андрей Малахов, которые выбрали одинаковые пиджаки из коллекции Dolce & Gabbana. Обе звезды облачились в черные брюки и такого же цвета туфли, но в отличие от телеведущего, певец предпочел белоснежную рубашку. Басков исполнил для жены бизнесмена Самвела Карапетяна одну из своих песен, а также заявил, что “дорогие артисты” могут себе позволить одинаковые пиджаки по большой цене.К звездам вышел Филипп Киркоров, который тоже выбрал наряд от Dolce & Gabbana. В новой публикации Малахов предположил, что певец загадал желание, стоя между коллегами в одинаковых клубных пиджаках.