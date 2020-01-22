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Басков и Малахов в одинаковых пиджаках из коллекции Dolce & Gabbana выступили на вечеринке Этери Карапетян

Николай Басков и Андрей Малахов выбрали одинаковые пиджаки из коллекции Dolce & Gabbana для выступления на вечеринке Этери Карапетян. Телеведущий опубликовал видеоролик с мероприятия на своей странице в Instagram.
Басков и Малахов в одинаковых пиджаках из коллекции Dolce & Gabbana выступили на вечеринке Этери Карапетян

На вечеринке в честь дня рождения Этери Карапетян присутствовали многие отечественные знаменитости. На сцене перед гостями появились Николай Басков и Андрей Малахов, которые выбрали одинаковые пиджаки из коллекции Dolce & Gabbana. Обе звезды облачились в черные брюки и такого же цвета туфли, но в отличие от телеведущего, певец предпочел белоснежную рубашку. Басков исполнил для жены бизнесмена Самвела Карапетяна одну из своих песен, а также заявил, что “дорогие артисты” могут себе позволить одинаковые пиджаки по большой цене.

К звездам вышел Филипп Киркоров, который тоже выбрал наряд от Dolce & Gabbana. В новой публикации Малахов предположил, что певец загадал желание, стоя между коллегами в одинаковых клубных пиджаках.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:46

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